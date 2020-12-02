ضاحي خلفان: نمضي قدماً بكل ثقة

دبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: نحتفل هذا العام باليوم الوطني التاسع والأربعين في ظروفٍ صعبة للغاية، حيث يعاني العالم أجمع من جائحةٍ وبائية خطيرة، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة، ولله الحمد والمنة، كانت من الدول القلائل التي واجهت هذه الجائحة بكثير من الثقة.. وتابع: نحتفل هذا العام ونحن على أعتاب الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، مما يعني أن خمسين عاماً ستمضي بنهاية عام 2021، الأمر الذي يؤكد أن مسيرة زايد الاتحادية المباركة تمضي قدماً بكل ثقة إلى الأمام.