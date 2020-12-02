أحمد الحميري: مناسبة عظيمة

أبوظبي (وام)

تقدم معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة في الـذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس الدولة بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

وقال: «إن الثاني من ديسمبر مناسبة عظيمة نستحضر فيها مسيرة الخير والعطاء التي وضع قواعدها الآباء المؤسسون الذين وهبوا حياتهم لوضع اللبنات الأساس لدولة اتحادية نفاخر اليوم بها بين الأمم».

وأضاف: «استطاعت الإمارات أن تحتــل مكانــة مرموقة ومتميـزة بيـن دول العالـم بـإنجازاتها الحضارية، فهي على قمة الدول في العطاء الإنساني، ورائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء، ونموذج في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش ونبذ الكراهية».

وقال: «في هذا اليوم المجيد، نجدد العهد والولاء لـقيادتنا الرشيدة ونعاهدها على السير قدماً نحو ترجمة توجيهاتها، بأن تكون دولة الإمارات في صفوف الدول المتقدمة والأكثر استقراراً وأمناً».