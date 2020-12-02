مطر الطاير: إنجازات نوعية

دبي (وام)

تقدم معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة.

وقال: «تحل هذه المناسبة السعيدة، ودولة الإمارات تستعد للخمسين سنة القادمة، برؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات»، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا»، فإن دولة الإمارات شهدت تحقيق إنجازات نوعية، أهمها إطلاق «مسبار الأمل» في أول مهمة عربية إلى المريخ لدراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر، ونجاح عملية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، وتدشين التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي.