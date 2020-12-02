فلاح الأحبابي: العمل لرفعة الوطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، أن دولة الإمارات في الذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، تزداد شموخاً وعزة، وهي اليوم أصبحت نموذجاً يحتذى به ويشار إليها بالبنان في مختلف المحافل الدولية، وأصبحت إنجازات أبنائها، أوسمة ونياشين شرف على صفحات التاريخ، بعد أن وصلوا إلى الفضاء. وأضاف معاليه: «نفخر ونحن أبناء زايد في هذا اليوم بتجديد العهد والولاء للوطن وللقيادة العظيمة بمواصلة طريقنا والسير قدماً في سبيل رفعة هذا الوطن وازدهاره وتقدمه وترسيخ مكانته المرموقة بين دول العالم المتقدمة».

ورفع أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا، فالبيت متوحد والقلب متوحد على حب الوطن والإخلاص للقيادة الرشيدة. وأكد أن ذكرى اليوم الوطني تحل على دولتنا الحبيبة، وهي متصدرة مؤشرات التنافسية العالمية، وهي الأقوى في ظل جائحة «كوفيد - 19»، فالإنجازات غير متوقفة في دولة اللامستحيل.