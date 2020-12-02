نضال الطنيجي: الإمارات في صدارة دول العالم

أبوظبي (وام)

رفعت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني ال 49 للدولة.

‎وقالت: «يحلّ اليوم الوطني هذا العام ودولتنا في صدارة دول العالم في كثير من المجالات، مثبتة قدرتها في المجالات التعليمية والعملية والصناعية والأهم صناعة المستقبل، واستطاعت الإمارات أن تواجه «كوفيد-19» الذي هدد العالم، بحكمة قادتها وشيوخها وتعاون شعبها والمقيمين على أرضها».