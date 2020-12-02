طارق لوتاه: الوحدة والتلاحم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الوطني هو مناسبة وطنية راسخة في ذاكرة وجدان شعب الإمارات، وأنها تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم ووحدة المصير، والتي بدأت منذ اليوم الأول لقيام دولة الإمارات على يد الآباء المؤسسين الذين وقفوا وقفة عز وشموخ لبناء دولة تمكنت في أقل من نصف قرن أن تقدم نموذجاً حضارياً يحتذى به في التطور والازدهار وفي احتضان شعوب العالم لتكون دولة الإمارات واحة للتسامح والسلام والاستقرار.

وتقدم بالتهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وجميع شعب الإمارات، مجددا العهد للولاء للوطن وقيادته الرشدية، مؤكداً العزم على مواصلة العمل، وبذل قصارى الجهد، لتواصل دولة الإمارات مسيرة نجاحاتها وإنجازاتها التي أبهرت العالم في الكثير من المجالات.

وبين أن «الإمارات، وبفضل الرؤية السديدة وبعيدة المدى لقيادتها الرشيدة وبإيمانها المطلق بالإنسان وقدراته، ستسير بخطى ثابتة لتحقيق المستقبل المشرق».