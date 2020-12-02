عارف العواني: نفخر بمنجزات المسيرة

أبوظبي (الاتحاد)

رفع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة احتفالات ذكرى اليوم الوطني التاسع والأربعين لتأسيس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: «نثمن باعتزاز في هذه المناسبة الوطنية الغالية، الدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ودورهم الريادي الذي قاد القطاع الرياضي لمراتب متقدمة ومكتسبات كبيرة».

وأكمل العواني قائلاً: «إن نجاح خططنا يعود للقيادة الحكيمة التي ترى أن الرياضة مفتاح التقارب والتواصل ورسالة السلام والتسامح بين شعوب العالم»، مبيناً أن المكارم السخية للقيادة الحكيمة أسهمت وتساهم باستمرار بصناعة التفوق الرياضي لرياضيينا وفرقنا ومنتخباتنا الرياضية، وباتت دولتنا نموذجاً عالمياً ووجهة رائدة من حيث المنشآت الرياضية المتطورة التي استقطبت أهم فرق ومنتخبات العالم بجانب احتضانها أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، ما يمثل دليلاً حقيقياً على مكانة الدعم والرعاية والرؤى السديدة لتحقيق النقلة النوعية في القطاع الرياضي لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها القطاعات الأخرى.