طالب اليحيائي: بداية ولادة دولة عظيمة

الشارقة (الاتحاد)

قال طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «إن الثاني من ديسمبر مثّل نقطة البداية لولادة دولة عظيمة قام فيها الشعب الإماراتي بأدوار استثنائية أثبت للعالم من خلالها أنه قادر على تحقيق الإنجاز تلو الآخر للوصول إلى القمة، وهو يوم نتذكر من خلاله ذكرى تأسيس الاتحاد على يد الأب المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، حيث توحدت الإرادات وصدق العزم، فكانت النتيجة دولة شابة سطرت تاريخاً مشرفاً يحق لكل إماراتي وعربي الفخر به». وتابع: «أستغل هذه الفرصة كي أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية على قلب كل إماراتي، لما تحمله من معاني الوحدة والتكافل والتضامن بين كافة سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة المعطاء».