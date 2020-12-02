سامي بن عدي: مواصلة العمل لرفعة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال سامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «شكل يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 نقلة نوعية وتحولاً حقيقياً في مسيرة دولة الإمارات، وذلك مع الإعلان التاريخي لقيام دولة الاتحاد، ليتجسد بهذا الإعلان نموذج وحدوي يقتدى به استمد أسسه من رؤية الآباء المؤسسين الذين تمكنوا برؤيتهم بعيدة المدى من وضع خريطة طريق لبناء دولة القوة والتطور والازدهار، وليكون بداية لمرحلة عنوانها التميز وتحقيق الإنجازات».

ورفع ابن عدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وعموم شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الغالية. وقال: «استطاعت دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تحقيق تطورات غير مسبوقة، وتمكنت عبر خطوات واستراتيجيات مدروسة من أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم».