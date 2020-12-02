مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفاعل أبطال خط الدفاع الأول في مختلف مستشفيات الدولة مع مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» التي تنظمها مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، عرفاناً وامتناناً لإنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة الإماراتية ورعاية وتنمية الأسرة والطفل.

وبعد أن استطاعت المؤسسة خلال المبادرة، التي انطلقت في أغسطس الماضي تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، أن تحصد تفاعلاً كبيراً في مستشفيات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وصلت قافلة المبادرة، التي أضحت اليوم مهرجاناً وطنياً في حب «أم الإمارات»، إلى مستشفى صقر ومستشفى الفجيرة ومستشفى أم القيوين ومستشفى كلباء، لتُتاح الفرصة لأبطال خط الدفاع الأول في التعبير عن مشاعرهم لأم الإمارات.

وفي الأيام الأخيرة من ختام المبادرة توجهت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة المؤسسة، بالشكر لكل من تفاعل وشارك في فعاليات المبادرة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، مما يعكس حرص أبناء المجتمع الإماراتي لرد الجميل للوطن والمشاركة في التعبير بمشاعر الامتنان والعرفان لكل الشخصيات الرائدة في الدولة، التي ساهمت في بناء وطن عظيم أصبح اليوم قبلة العالم والمثال الحي لوطن يحتضن الجميع ليعيشوا في أمن واستقرار ورخاء، مستحضرين أسس بناء الإنسان قولاً وفعلاً.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان «كلمات الشكر لا توفي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» حفظها الله حقها، وقد سعينا في المؤسسة أن نحقق من خلال المبادرة جزءاً من رد الجميل لشخصية ريادية عالمية في مجال تمكين المرأة، الأمر الذي نحرص أن يبقى مستدام من خلال التفاعل مع أبناء المجتمع في التعبير عن حبهم وتقديرهم لإنجازات سموها».

وخلال مشاركتها في المبادرة قالت الدكتورة منى العيّان من مستشفى صقر: «إن حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تواجدها الدائم مع أبناء الوطن في لحظات التكريم والإنجاز هو دليل على اهتمام قيادة دولة الإمارات الدائم بأبنائها، وهو مصدرٌ للإلهام، ودافع للبذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن، معربة عن شكرها وتقديرها لأم الإمارات لما تبذله للمرأة الإماراتية».

من جانبها أعربت الدكتورة خلود النعيمي عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للارتقاء بالمرأة الإماراتية والعربية لتصبح في مصاف النساء المتميزات عالمياً، من خلال تسخير الإمكانات والموارد كافة في سبيل استدامة تنمية المرأة، وقد ترجمت سموها ذلك من خلال المؤسسات والبرامج الخاصة بتمكين المرأة.

كما أكدت الدكتورة جواهر النقبي من مستشفى الفجيرة بأن «أم الإمارات هي رمز العطاء لكل امرأة إماراتية في المشاركة في تنمية وخدمة الوطن في كافة المجالات، وهي القدوة لكل نساء الإمارات».

وأعربت الدكتورة خلود الزعابي عن بالغ اعتزازها بما تقوم به «أم الإمارات» في سبيل رفعة أبناء الإمارات، حيث أكدت بأن أم الإمارات هي رمز التميز لكل امرأة إماراتية في السعي دائماً نحو رفع اسم الإمارات عالياً في كل المحافل.

شكر

شارك أطباء مستشفى أم القيوين في المبادرة وأعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لما تقدمه «أم الإمارات» في سبيل ضمان رفعة وتقدم أفراد المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه، وحرصها على إنشاء المؤسسات والجمعيات لذلك، وإطلاق المشاريع والمبادرات والجوائز التي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات الفرد الإماراتي.