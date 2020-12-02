«عطـايـا» يسهم في الإفراج عن غـارمين

أبوظبي (وام)

نفذ معرض «عطايا» الخيري التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة لم شمل الغارمين بأسرهم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة، والتي تضمنت الإفراج عن سبعة نزلاء محكومين بقضايا مالية على مستوى الدولة بعد تسديد مديونياتهم، بالإضافة إلى سداد تكاليف إعادة 55 نزيلاً إلى أوطانهم بعد انتهاء فترة محكومياتهم، وذلك بالتنسيق مع صندوق الفرج.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً على تنفيذ رؤية عطايا، لفك كربة المعوزين وإحداث فرق إيجابي في حياتهم ومستقبلهم، واستكمالاً لما بدأه «عطايا» في العام 2014، حيث خصص ريع الدورة الثالثة للمعرض لسداد مديونيات عدد كبير من الغارمين والمعسرين والتأم شملهم مع أسرهم.

وأكد خليل داود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، أن هذه المبادرات هي من أصيل موروثنا الثقافي والإنساني، وتوجه أساسي لقيادتنا الرشيدة التي تسعى جاهدة إلى نشر قيم التسامح والمحبة على مستوى مواطنيها والمقيمين في الدولة، وهي رسالة لنشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح في العالم أجمع.

وأكدت اللجنة العليا لمعرض عطايا، أن سداد مديونيات الغارمين يجسد الاهتمام بالأوضاع الإنسانية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والسعي لفك ضائقتها وإتاحة الفرصة أمامها للإقبال من جديد على الحياة والانخراط في المجتمع بتفاؤل وأمل كبيرين، وإزالة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بأفراد أسرها.