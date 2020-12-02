«الوطني للأرصاد»: فصل الشتاء 23 ديسمبر فلكياً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الشتاء فلكياً يبدأ في الثلث الأخير منه، وتحديداً في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمي والصغرى بمقدار 3 - 6 درجات عن شهر نوفمبر.

وخلال هذا الشهر تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري ممتد من الشمال مصاحباً معه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، تزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.