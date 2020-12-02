الإمارات.. 49 عاماً من السلام والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

49 عامــــاً، توّجتهـــــا الإمـــــارات العـــــام الحــــــالي بمنجــــزات استثنائية

في قطاعي الفضاء والطاقة، وأبرزت قدرتها وإمكاناتها في وجه أكبر تحدٍّ صحي يواجه العالم في القرن الحالي، لتحول التحديات إلى فرص انعكست على مختلف القطاعات تطوراً ســواء في الصحة أو التعليم أو الأمن الغذائي.

كما توّجت الإمارات رسالتهـــا في تعـــزيز التعـــايش والتسامــح وتعزيز عوامل الاستقرار في المنطقة والعالــم، بتوقيــع معاهــدة الســلام مع دولة إسرائيل التي لاقت ترحيباً عالمياً واسعاً، ومواصلة سياستها في مكافحة الإرهاب ونبذ التعصب والتطرف والدعوة إلى الحوار لحل النزاعات، بالتزامن مع حضورها الإنساني على الساحة الدولية بوقوفها مع الدول والشعوب لمساعدتهم في مكافحة وباء «كورونا» عبر تقديم مساعدات طبية عاجلة لأكثر من 100 دولة.

وبمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ49، تسلط «الاتحاد» الضوء في عددها الخاص، على المنجزات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.