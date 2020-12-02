سارة الأميري لـ «الاتحاد»: الاستثمار في قدرات الشباب أولوية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تواصل برؤى قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها مسيرتها نحو المستقبل بخطى واثقة، مرتكزة إلى ما حققته من إنجازات، وعلى خطط مستقبلية واضحة لتطوير كافة القطاعات الحيوية، والدخول في مجالات جديدة تعزز ريادتها وحضورها العالمي، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والفضاء.

وقالت معاليها في تصريح لـ «الاتحاد» بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، إن قطاع التكنولوجيا والفضاء يحظى باهتمام واسع في دولة الإمارات ويشكل أولوية في منظومة عمل الحكومة ورافداً أساسياً وداعماً للاقتصاد الوطني والمستدام المبني على المعرفة والابتكار، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتوظيف العلوم والتكنولوجيا الحديثة في استكشاف الفضاء لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأضافت معاليها: «يعد 2020 عاماً استثنائياً لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، من خلال الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال، حيث تم إطلاق مسبار الأمل بنجاح، في مشروع يشكل أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ، والذي يتوجه حالياً نحو مداره، متوجاً رحلة امتدت 6 أعوام، شهدت عملاً متواصلاً ومكثفاً من فرق المشروع التي أكدت كفاءة وقدرات أبناء الإمارات».

وتابعت أن الأشهر الماضية شهدت أيضاً إطلاق القمر الاصطناعي النانومتري «مزن سات»، أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي يتم تصنيعه بالتعاون بين جامعة خليفة والجامعة الأميركية برأس الخيمة، ويهدف لقياس مدى تركيز غازات الانبعاث الحراري وخاصة الميثان وثاني أكسيد الكربون وتوزيعهما في الغلاف الجوي، في إنجاز يؤكد أهمية شراكة المؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة قطاع الفضاء الوطني.

وأشارت إلى انضمام دولة الإمارات إلى اتفاق «آرتميس» لتكون من أوائل الدول التي توقع على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي عالمياً.

وأكدت معاليها، أن الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم بالمعرفة والعلوم الحديثة وأدوات التكنولوجيا يشكل أولوية وداعماً رئيسياً لجهود المشاركة بفاعلية في تعزيز المعرفة العلمية في مجال الفضاء واستكشاف المريخ، ويمثل عاملاً مهماً لتعزيز موقع الإمارات بين الدول الرائدة في قطاع الفضاء.