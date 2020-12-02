الإمارات دولة «الذكاء الاصطناعي»

آمنة الكتبي (دبي)

تحتفي الإمارات بيومها الوطني، وقد أصبحت من الدول السباقة والرائدة في الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الهادفة إلى توفير محتوى رقمي عالمي مفتوح للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، ورسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية، وستواصل ريادتها في توسيع الشراكات الدولية لخدمة الإنسانية وتطوير حلول فعالة ومبتكرة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، مستهدفة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل %100 بحلول عام 2031.

وتمتلك الدولة أكثر من 10 حواسيب خارقة، تستخدم لأغراض الذكاء الاصطناعي، والعلوم والأبحاث، وتعتبر أول دولة عربية تنضم إلى اللجنة الفرعية المختصة بقطاع الذكاء الاصطناعي في المنظمة الدولية للمعايير التي تضم 47 دولة من مختلف أنحاء العالم، للتعاون في تطوير المعايير ومناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بمعايير أنظمة توظيف الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستخدام الأمثل لها في المستقبل، حيث تشكل هذه العضوية فرصة لزيادة التنافسية الدولة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.

ركائز

وتقوم مسيرة التقدم التكنولوجي في دولة الإمارات على ركائز، تتضمن دعم المواهب الوطنية، وتوفير البنية التحتية الرقمية المتطورة، وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية، تشكل ركائز رئيسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وفعالية تسريع التحول الرقمي، بما يسهم بتطوير البنية التحتية والاستدامة، ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

استراتيجية

وفي أكتوبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي تعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. كما تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية. كما ترمي إلى خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

قطاعات مستهدفة

تستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية في الدولة، منها: النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، ثم الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، ثم الفضاء عبر إجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة.

كما تستهدف قطاعي الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، والمياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام، وقطاع التعليم من خلال التقليل من التكاليف، وزيادة الرغبة في التعلم، وقطاع البيئة عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة، وقطاع المرور عبر تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

إنجازات

حقق ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد إنجازات عدة، منها: إطلاق برنامج تحدي الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي (لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة، وإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في الإمارات، إضافة إلى منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي، ومنصة تجمع المشاريع مفتوحة المصدر في مجال الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقمة عالم الذكاء الاصطناعي (القمة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصاد الإبداعي)، وسلسلة من الاجتماعات والجلسات الحوارية، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول لتسريع تبني تقنية الذكاء الاصطناعي. إلى ذلك، يركز مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي على تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة.