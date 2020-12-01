العويس: في اليوم الوطني.. الإمارت ماضية على طريق الريادة والابتكار والعطاء

دبي (وام)- أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ49 يبث فينا شعوراً متجدداً بالامتنان لما أرسى دعائمه قادتنا الاستثنائيون، ويزيدنا إيماناً ومسؤولية لحفظ مكتسبات هذا الوطن، الذي غدا اليوم أيقونة عالمية في شتى المجالات.

وقال معاليه، في تصريح بالمناسبة، إن "هذا اليوم يعكس الفكر الخلاق والرغبة الطموحة والهمم العالية التي تسلحت بها قيادتنا الرشيدة والتفاف أبنائهم الأوفياء وعزيمتهم الصادقة التي تُرجمت إلى إنجازات حضارية ومشروعات ضخمة في كافة الميادين وعلى جميع المستويات، ما عزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "إن ما تحقق وما تقدمه القيادة الرشيدة والحكيمة من رؤية واستشراف لمستقبل واعد حافل بالمنجزات التنموية في المجالات كافة، وما حققته عالمياً من حضور قوي وإسهامات واعدة واسم ينظر له العالم كله بكل التقدير والإعجاب، كل هذا يؤكد من جديد أن المستقبل واعد، وأن إمارات الريادة والابتكار والعطاء ماضية بقوة في طريق التنمية والتطور لخمسين عاماً قادمة أكثر إشراقاً وازدهاراً بسواعد أبنائها المخلصين، وبتضافر جهود المواطنين وتلاحمهم مع قيادتهم المخلصة".

ورفع العويس التهاني، بهذه المناسـبة العزيزة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يحفـظ بلادنا دائماً عالية هامتها خفاقة رايتها، وأن يعيد هذا اليوم على وطننا بكل تقدم وخير ورخاء.