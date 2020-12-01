صقر غباش: الإمارات في يومها الوطني الـ 49 تكمل مسيرة حافلة بالإنجازات

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن اليوم الوطني يأتي وقد اكتملت لدولة الإمارات، في يومها الـ 49، مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مسيرة بدأت بقيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين، واستمرت في ظل القيادة الرشيدة التي حملت الراية من بعدهم.

وأضاف معاليه، في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: "في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، نجدد العهد والوعد نحن، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلو شعب الإمارات بكل فئاته، على أن نظل جميعا على قلب رجل واحد محبة وإخلاصا لوطن أعطى ويعطي، ولقيادة سخرت كل حياتها لهذا الوطن، وللمواطن الذي يقف خلف قيادته مرتبطا بها برباط متين من المحبة والإخلاص، كما نرفع، في هذه الأيام الغالية علينا جميعا، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات".

وأكد معالي صقر غباش: "أنه إذا كان الآباء الذين أسسوا لهذا الاتحاد، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، قد أدركوا وتيقنوا أن قوة الاتحاد هي الأساس الأول لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات وتستطيع توفير كل أسباب الحياة الكريمة لشعبها، فإن قيادتنا الرشيدة اليوم أكدت هذا اليقين بحرصها المتواصل على تحقيق النجاح تلو النجاح في كل مجال يتسع فيه الوطن، وينعم فيه المواطن، في ظل منظومة من العمل الجاد والواعي والمخلص لاستثمار كل مقدرات الوطن كأفضل ما يكون الاستثمار، حتى تظل دولتنا الحبيبة حصنا للمواطن في خيره وأمنه وأمانه ورفاهيته، وتظل كل مؤسساتها وسلطاتها، ومنها المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية، تعمل في تكامل وتوافق مع السلطة التنفيذية ليظل البناء شامخا، وليظل علم الإمارات عاليا خفاقا أمام كل الدنيا من أقصاها إلى أقصاها دليل نجاح وبرهان وحدة وتكاتف بين شعب وقيادة يتطلعون دوما لمستقبل واعد،اليد في اليد والقلوب مترابطة لخير الوطن والمواطن، والله ولي النجاح والتوفيق في كل أيام وأعياد دولة الإمارات".