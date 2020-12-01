عرفان ووفاء

في يوم الشهيد، تتعاظم البطولات في الإمارات، فلا أسمى ممن يقدم روحه فداء للوطن واستقراره وأمن شعبه، وها هم «أبطال الإنسانية» يقفون في خط الدفاع الأول، مضحين بحياتهم من أجل ضمان صحة وسلامة المجتمع في مواجهة فيروس كورونا، معبّرين عن انتمائهم لهذه الأرض الطيبة التي تبادلهم العطاء وتخلد سيرتهم في الذاكرة الوطنية كأروع الأمثلة على التضحية والوفاء.

وسام «أبطال الإنسانية» تكريم من لدن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بناء على ما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب «فخر الوطن»، تقديراً لتضحيات خط الدفاع الأول والوقوف بكل شجاعة في تأدية الواجب، وتعبيراً عن الشكر والعرفان لما بذلوه في سبيل حماية المجتمع وتميز تجربة الدولة في محاصرة هذا الوباء.

واحة الكرامة احتضنت أسر الشهداء وذوي «أبطال الإنسانية»، في مشهد مهيب يرسخ الوفاء والعرفان لتضحياتهم، ويترجم حرص القيادة الرشيدة على تخليد معاني البطولة في نفوس الأجيال، عبر تقديم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «وسام الشهيد» و«وسام أبطال الإنسانية» لأسر الشهداء والأبطال ممن زرعوا في نفوس أبنائهم قيم العطاء والتضحية وبذل الروح في سبيل رفعة الوطن.

في هذا اليوم، وقف الجميع في الوطن دقيقة صمت للدعاء للشهداء، وعبروا عن تقديرهم لمن ضحى من أجل الإنسانية، حتى يبقى اسم الإمارات مرفوعاً عالياً، وأرضها الطيبة كما هي دوماً معقل الأمن والأمان، ونهضتها مباركة، ومسيرتها المستقبلية حافلة بالإنجاز والبناء.

"الاتحاد"