محمد بن زايد: الإمارات لن تنسى تضحيات «أبطال الإنسانية»

أبوظبي (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات هاتفية بعددٍ من العائلات التي فقدت أحد أفرادها خلال عملهم في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة «كورونا».

وأعرب سموه، خلال الاتصالات الهاتفية، عن شكره وتقديره للدور العظيم الذي قام به أبطال الإنسانية بتفان وإخلاص ووفاء أثناء مواجهة الجائحة.

وأكد سموه أن تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم بإخلاص وشجاعة حتى آخر لحظات حياتهم، لن ينساها مجتمع الإمارات.

وقال سموه: «فخورون بهؤلاء الأبطال الذين عاشوا بيننا وكانوا جزءاً من نسيج مجتمعنا، وعملوا من أجل حماية صحة المجتمع وسلامته خلال هذه الأوقات الصعبة».

وأضاف سموه، أن شعب الإمارات وقيادتها يعتزون بهذه النماذج المعطاءة من الأبطال من مواطنين ومقيمين، ويثمنون تضحياتهم التي قدموها فهم نماذج وقدوة في التضحية الإنسانية.

وأشار سموه إلى أن التضحيات التي قدمها الدكتور سودهير وشيمكار والممرضة ليزلي أورين أوكامبو، وأنور علي وأحمد السباعي والدكتور بسام برنيه، وغيرهم من الأبطال الذين وهبوا حياتهم في سبيل حماية أحبائنا وعائلاتنا لن تنساها الإمارات، وعائلات أبطال الإنسانية يمثلون جزءاً من مجتمعنا، والإمارات تقف معهم وتساندهم.

وأعرب أهالي وعائلات أبطال الإنسانية الذين قضوا على خط الدفاع الأول، عن شكرهم وتقديرهم العميق لاتصال سموه، وأكدوا أن هذه المبادرة ليست غريبة عن قيادة الإمارات الحكيمة وشعبها، مشيرين إلى رعايته سموه الشخصية لحاجاتهم. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال الإنسانية، وتمنوا دوام الخير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومجتمعها ومستقبلها.