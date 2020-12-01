هزاع بن زايد: يوم الوفاء للدماء الطاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال حضور سموه مراسم #يوم_الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي، إن جليل تضحيات الشهداء، وعظيم بطولاتهم، ستظل حية فينا على مدى الأجيال، واصفاً سموه واحة الكرامة في أبوظبي بواحة العز والمجد والشموخ.

ودوّن سموه في تغريدة على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شهدنا بكل الفخر والاعتزاز مراسم #يوم_الشهيد في واحة الكرامة، واحة العز والمجد والشموخ، حيث كرم الشيخ محمد بن راشد عدداً من ذوي الشهداء البواسل من القوات المسلحة وممن ضحوا بحياتهم من أبطال خط الدفاع الأول، مستذكرين جليل تضحياتهم وعظيم بطولاتهم التي تظل حية فينا على مدى الأجيال».

إلى ذلك، وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشاعر التقدير والتوقير إلى أهل الشهداء وذويهم، وذلك بمناسبة «يوم الشهيد»، وقال سموه على «تويتر»: «في «يوم الشهيد»، يوم الوفاء لتلك الدماء الطاهرة، نقف بإجلال أمام ملحمة البطولة التي سطرتها قامات شهدائنا الشامخة في سبيل عزة الوطن ورفعته ودفاعاً عن كرامته، وتحقيقاً لرسالته الإنسانية الخالدة، ووقوفاً مع الأشقاء، وإحقاقاً للحق ونصرة للعدل». وأضاف سموه: «نتوجه في «يوم الشهيد» بكل مشاعر التقدير والتوقير إلى أهل الشهداء وذويهم، إلى الآباء والأمهات والإخوة والأبناء، الذين يحملون على صدورهم الوسام الأعظم، وسام التضحية والفداء، لكي يبقى الوطن مصوناً عزيزاً شامخاً موحداً رائداً في كل الساحات والميادين».