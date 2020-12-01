«الشؤون الإسلامية» تحتفي بيوم الشهيد

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مستوى فروعها بيوم الشهيد، الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، وسط الإجراءات الاحترازية التي تحول دون انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك بنقل الاحتفال لجميع الموظفين عبر التقنية الافتراضية، وقد حضر الاحتفال بالمقر الرئيس للهيئة في أبوظبي الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، وكافة موظفيها، حيث تم تنكيس العلم، ورفعه ثم الوقوف والدعاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وجدد الدكتور الكعبي باسم الهيئة العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، على البذل والعطاء ومواصلة ترسيخ المعاني والقيم الإنسانية، التي سطرها شهداؤنا الأبرار الذين خطوا بدمائهم الزكية تاريخاً مشرفاً لوطنهم.