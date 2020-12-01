الشيخة فاطمة: أسماء أبطالنا محفورة في تاريخ الوطن

أبوظبي (وام)‏

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رسالة تقدير وعرفان إلى أمهات الشهداء وأسرهم وذويهم، بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام.

وعبرت سموها خلال الرسالة النصية عن فخرها وامتنانها بأبناء الإمارات الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم، لتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزاً للقوة والعزة والوفاء.

وجاء في نص الرسالة: «تبقى الإمارات شامخة شموخ الجبال بشموخ أمهات نجيبات أنجبن أبطالاً استشهدوا في سبيل وطنهم، وستبقى أسماؤهم لامعة ومحفورة في تاريخ وطن يتغنى بتضحياتهم ويباهي فيها أقرانهم، فلك مني أنت أم الشهيد كل التقدير والاحترام والرفعة».