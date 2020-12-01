عبد المنعم الهاشمي: عنوان التلاحم

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «بينما يحل علينا يوم الشهيد، هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الوطن وقيادته، نعود بالذاكرة إلى التضحيات الجسام والملاحم التي سطرها إخواننا وأبناؤنا الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل حماية الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته. لقد وهب أولئك الأبطال زهرة شبابهم ونفوسهم الطاهرة كي ننعم بالأمن والرفاهية والعزة».

وتابع: «جسّد شهداؤنا الأبرار بعشقهم لهذه الأرض الطيبة، وبتضحياتهم في جميع الساحات، ما يتمتع به أبناء الإمارات من قيم نبيلة، تعكس أبهى معاني الحب والإيثار التي ورثوها عن الآباء والأجداد في سبيل رفع راية الوطن وتحقيق رفعته، وإن يوم الشهيد هو العنوان الأبرز الذي يعكس مشهد التلاحم والتعاضد بين كافة شرائح المجتمع في الدولة، وهو النبراس الذي تقتدي به الأجيال لترسيخ وتعزيز الإنجازات الوطنية.

وأضاف: نوجه تحية إجلال وإكبار إلى أسر الشهداء وذويهم وأحبائهم الذين كانوا بحق شركاء لهم في تضحياتهم العظيمة، فهنيئاً لهم بهذه المنزلة الكريمة والشرف الرفيع.