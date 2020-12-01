حمد بن كردوس: يوم فخر واعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية: «يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن سيادته وحماية أراضيه، والدفاع عن حدوده، لتبقى رايته خفاقة في سماء الحرية، ويستمر في ظل قيادته المخلصة الأبية في صدارة الأمم تقدماً وازدهاراً.. شهداؤنا رمز الكرامة للوطن ووسام الشرف لأهلهم وأسرهم.. لهم أسمى آيات المجد والخلود في الجنان على شجاعتهم وإقدامهم، وهم قدوة أجيالنا في دروس الانتماء الوطني والإخلاص للقيادة الرشيدة».