يوسف السويجي: راية الإمارات خفاقة

الشارقة (الاتحاد)

قال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بمناسبة «يوم الشهيد»: «نستحضر اليوم ذكرى أرواح شهداء الإمارات وأبنائها البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وقدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني دفاعاً عن أمن المنطقة واستقرارها، وإعلاء كلمة الحق، لتظل تضحياتهم تاجاً على رؤوس الجميع ونبراساً مضيئاً في تاريخ الوطن والإنسانية».

وأكد أن الاحتفاء بـ«يوم الشهيد» يعد تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وأضاف السويجي: «كما نقف اليوم ونقدم تحية إجلال وتقدير للشهداء، نقدم في الوقت ذاته بكل اعتزاز وفخر تحية لآباء وأمهات غرسوا في نفوس أبنائهم حب الوطن والعطاء والبذل والاستعداد بتقديم الأرواح والأجساد، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والأشقاء».