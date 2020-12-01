محمد هلال الكعبي: علامة مضيئة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الفريق الركن (م) محمد هلال سرور الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة: في مثل هذا اليوم من كل عام وبتاريخ الثلاثين من نوفمبر، تحيي دولة الإمارات بكل فخر واعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار الذين ستظل أسماؤهم وتضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه، وتجسد دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة في هذا اليوم الوطني الكبير، نموذجاً مميزاً للتلاحم بين القيادة والشعب، فهذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه مآثر الشهيد، وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وسيظل يوم الشهيد مناسبة لتنشئة الشباب على قيم التضحية والانتماء وحب الوطن، وتعزيز المعاني والقيم الجميلة في الأجيال القادمة وتذكيرهم بتضحيات الآباء والأجداد لأجل الوطن الغالي.