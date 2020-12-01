راشد المطروشي: الولاء للقيادة

دبي (وام)

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني دبي: في يوم الشهيد نقف إجلالاً لتضحياتهم ونحيي ذكراهم في 30 نوفمبر من كل عام، لأننا كما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. «نحن أمة تقدر الشهادة ولا تنسى أبداً من بذلوا الأرواح وجادوا بالدماء لتظل راية الوطن شامخة خفاقة»..

وأضاف: نعبر عن تقديرنا لمآثر شهدائنا الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، ولرد الجميل لأسرهم الكريمة، ودعمها، ورعايتها، وفرصة للتعبير عن الولاء للقيادة والإخلاص للوطن والثقة بالمستقبل، وتخليداً ووفاءً وعرفاناً لعطاء وبذل شهداء الوطن، ونستذكر دائماً في هذه المناسبة باعتزاز أبطالنا الأشاوس الذين وهبوا حياتهم دفاعاً عن الوطن وحمايته... شهداؤنا الذين سطّروا بدمائهم الطاهرة صفحات ناصعة في تاريخ الوطن.