خليفة بن طحنون: قيم راسخة يتوارثها أبناء الإمارات

أبوظبي (وام)

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في «وقفة الدعاء الصامت» في واحة الكرامة، احتفاء بيوم الشهيد، وذلك تقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، واعتزازاً بشجاعتهم وبطولاتهم، بحضور 30 من ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية.

ودعا الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان والحضور المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ويسكنهم فسيـح جناته.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي أُقيمت في واحة الكرامة في ظل إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة «كورونا» «كوفيد - 19»، الوقوف دقيقة صمت، للدعاء والترحم على أرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني، فيما تأتي الفعاليات تعبيراً عن تلاحم وترابط مجتمع الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وتجسيداً لفخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم العز والفخر، وجسدوا القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت فعالية يوم الشهيد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحاً، فيما استضافت واحة الكرامة الفعالية الرئيسة التي شارك فيها ممثلو وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و«الهلال الأحمر» وعدد من أسر وذوي الشهداء.

خليفة بن طحنون خلال «وقفة الدعاء الصامت» في واحة الكرامة (وام)

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن يوم الشهيد الذي يحييه الإماراتيون في الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، هو محطة من محطات الشرف والمجد والعز في تاريخ ومسيرة بناء الاتحاد الشامخ الذي رسخ بنيانه وقيمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل نصف قرن تقريباً.

وأضاف الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: «إنه في هذا اليوم نجدد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان لتواصل دورها الرائد والأساسي في الدفاع عن قيم الحق والعدالة والتسامح والقيم الإنسانية النبيلة في شتى بقاع الأرض».

يذكر أن فعالية «يوم الشهيد» تقام في 30 من شهر نوفمبر من كل عام تكريماً لشهداء الوطن واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب.