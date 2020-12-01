العين مستعدة للاحتفال باليوم الوطني

العين (وام)

انتهت بلدية مدينة العين استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ 49، والتي اليوم ولمدة 3 أيام، وتشمل الألعاب النارية وحفلات فنية وأوبريتات من أرشيف البلدية، والتي ستبث عبر منصات التواصل الاجتماعي البلدية، وذلك لإضافة روح البهجة والفرح في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على جميع فئات المجتمع.

وحددت البلدية مبنى بلدية مدينة العين الرئيسي وجبل حفيت لإطلاق الألعاب النارية التي تبدأ في الساعة الثامنة مساءً في الموقعين.

وقال سلطان الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات: إن البلدية حرصت على استمرار الاحتفالات اليوم الوطني الـ 49 في مدينة العين، من خلال إقامة فعالية تعبر عن فخرنا واعتزازنا باليوم الوطني لإماراتنا الغالية، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيدـ 19».

وأضاف: سيتم عرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي لبلدية العين، لمشاهدة عروض الألعاب النارية مباشرة، إضافة لحفلات غنائية مختارة لأهم نجوم الإمارات والعالم العربي والأوبريتات الوطنية التي تم إنتاجها خصيصاً لهذه المناسبة في الأعوام السابقة وإعادة عرضها نظراً لنجاحها سابقاً.

وأكد الشامسي التزام القائمين على احتفالات اليوم الوطني بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنظيم الألعاب النارية بالتعاون مع الجهات المعنية.