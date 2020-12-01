علي الشامسي: عزة وطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن «يوم الشهيد» مناسبة استثنائية تتجلى فيها قيم التضحية والولاء والوفاء وحب الوطن.

وأضاف: «في يوم الشهيد تُجدد دولة الإمارات وعدها وعهدها مع شهدائها الأبرار كل عام، وتستحضر وفاءهم وتضحياتهم وبطولاتهم، التي كانت وستظل علامة فارقة في بناء الوطن». واختتم بالقول: «نقدم رسالة إلى العالم أن هذا الوطن لا ينسى أبناءه وتضحياتهم، فسيظل كل شهيد كوكباً مُشعاً في سماء ذاكرة الوطن، وقدوة في وجدان كل إماراتي، ينير لكل أجيال المستقبل طريقهم نحو معرفة قيم التضحية، والولاء والانتماء، والالتفاف حول القيادة الرشيدة».