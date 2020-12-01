حمدان المزروعي: رمز العطاء

أبوظبي ( الاتحاد)

أكّد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بأن شهداء الوطن هم رمز العطاء، وعنوان المجد والعزة، فبدمائهم الطاهرة تبنى الأوطان، وببطولاتهم الفذة نُفاخر الشعوب والأمم؛ فهم الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في ميادين العزَّة والإباء، وإنَّنا في هذا اليوم الأغر نحتفي بذكراهم تخليداً لوفائهم وتقديراً لتضحياتهم.

وأضاف: «إنّ الشهيد هو من بذل روحه وحياته دفاعاً عن الوطن وأبنائه، وهو من تخلى عن كل متاع الحياة إعلاءً لكلمة الحق، وحفاظاً على كرامة النفس والشعب والوطن، ومن تضحياته تُصاغ معاني الإثار والعزة».