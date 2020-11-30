موزة بنت مبارك: طموحنا لا يعرف المستحيل

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، مؤكدة الاعتزاز الكبير بهذه المناسبة الغالية التي تجسد مسيرة نصف قرن من المنجزات الحضارية لدولة الاتحاد، والتي أرسى دعائمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي نهض بالوطن وأقام دولة عصرية نفاخر بها العالم اليوم.

وقالت: يشرفنا في هذه المناسبة الغالية أن نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا كافة، مجددين لسموها الامتنان والتقدير على دورها الرائدة في نهضة الوطن، وتعزيز مسيرة المرأة والانطلاق بها إلى آفاق عالمية، جعلت منها نموذجاً يحتذى به عربياً ودولياً.

وأكدت أن المنجزات الحضارية التي تحققت خلال نصف قرن ستواصل قيادتنا الرشيدة تعزيزها خلال «الخمسين المقبلة»، فطموحات القيادة كبيرة ولا تعرف المستحيل ومن هنا جاءت تلك الاستراتيجية الوطنية ورؤية الإمارات لمئوية 2071 التي تنطلق من هذه الأرض الطيبة، فطموحنا كقيادة وشعب لا سقف له، نتسلح دائماً بإيمان قوي بالله تعالى، ونستلهم قيمنا الأصيلة لهذا المجتمع الذي يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري، ويفتح آفاقه نحو العلم والمعرفة، ويوظف إمكاناته لترسيخ الأمن والاستقرار ونشر السلام في ربوع المنطقة والعالم، ونمضى بعزم وثبات وتفاؤل وإيجابية وتلاحم خلف قيادتنا الرشيدة، عاقدين العزم والأمل على مواصلة المكتسبات الحضارية في «الخمسين القادمة».