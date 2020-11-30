علي بن تميم: غرس الاتحاد يزهر

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة: إنه «مع بزوغ فجر الثاني من ديسمبر من كل عام، تحتفي الإمارات بمسيرة مشرّفة بدأت قبل 49 عاماً مع غرس الاتحاد، وأضحت اليوم قصة نجاح تلهم القاصي والداني، ففي هذا اليوم، تزدان الدولة بمشاعر الفخر، وتجيش قلوب أهل الإمارات، مواطنين ومقيمين، بمشاعر الفخر والمحبة والاعتزاز».

وأضاف أن «الإمارات، وفي ظل قيادة الرشيدة تواصل مسيرتها المميزة رغم الصعاب التي تعصف بالعالم، فنحن اليوم نسير على خطى الآباء والأجداد بعزيمة لا تعرف الكلل، وما زادتنا هذه الظروف الاستثنائية إلا إصراراً على تحقيق المزيد من الإنجازات».