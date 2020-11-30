عبدالله آل علي: إنجازات عانقت النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة: «الثاني من ديسمبر هو تاريخ محفور في قلوب أبناء وبنات الإمارات، لما له من مدلولات وطنية عظيمة، حيث تمثّل هذه المناسبة ذكرى فجر جديد لأمة لا تعرف المستحيل، أمة تنبض قلوبها بحب الوطن وتنطق ألسنتها بلغة الفخر والاعتزاز، لقد حققت مسيرة الاتحاد إنجازات عانقت النجوم، وتصدّرت مختلف الميادين على الصعيد الدولي، وها نحن اليوم نحتفل باليوم الوطني الـ 49، ونتطلّع بشغف للمزيد من الإنجازات الاستثنائية خلال السنوات القادمة».