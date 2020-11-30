خالد بن صقر القاسمي: الإمارات منارة العز والكرامة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والـسلامة في الشارقة، أن يوم الثاني من ديسمبر يحظى بمكانة عظيمة في قلوب كل المواطنين والمواطنات، وبفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وبجهود قائد دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلـس الأعلى حكام الإمارات، أصبح للإمارات مكانة مرموقة بين الأمم والشعوب.