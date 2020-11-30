عمر الهاشمي: يوم راسخ في الذاكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس عمر الهاشمي الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، أن الثاني من ديسمبر من كل عام هو يوم راسخ في ذاكرة الوطن والمواطن، وكل مقيم على أرض هذا الوطن الحبيب.

وتابع: «إنه يوم نستذكره بكثير من الاعتزاز والفخر بدولة الاتحاد بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها، حيث قطعت فيها الإمارات أشواطاً بعيدة في المجالات كافة، وحققت إنجازات كبيرة للوطن والمواطن على جميع الصعد، وما زالت مسيرة الاتحاد تمضي قدماً بخطوات ثابتة نحو المستقبل المشرق تحت ظل قيادتنا الرشيدة»، مؤكداً أن «اسم الإمارات أصبح مرتبطاً بالفخر والعز والإنجاز والازدهار في المستويات كافة».