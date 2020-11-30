سلطان النعيمي: 49 عاماً من النجاحات المبهرة

أبوظبي (الاتحاد)

عبّر الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن بالغ فخره واعتزازه بما حققته الإمارات من نهضة شاملة وإنجازات مشهود لها خلال مسيرتها الظافرة، مكّنتها من حجز المكان الذي يليق بها بين دول العالم، لتنافس عن جدارة واستحقاق على المركز الأول في الكثير من المجالات.

وأضاف أن اليوم الوطني الـ 49 يتوّج عام الاستعداد للخمسين، الذي أكملت فيه الإمارات تجهيز متطلبات الانطلاق نحو رحلة تنموية ونهضوية جديدة، للسنوات الخمسين المقبلة، ولمرحلة أخرى من مراحل ريادتها وتميّزها تتوالى فيها النجاحات وتتراكم المنجزات وتتعاظم الطموحات.