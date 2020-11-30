علي بن حرمل الظاهري: مسيرة النماء

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، إن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 تأتي متزامنة مع «الاستعداد للخمسين عاماً القادمة»، والتي تستشرف من خلالها قيادتنا الرشيدة مرحلة جديدة في العطاء الوطني والنهضة الحضارية بما يرسخ من مسيرة النماء والازدهار الوطني التي تشهدها دولتنا في جميع المجالات التنموية.

وقال إن الاحتفاء باليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم هذه النهضة الحضارية.