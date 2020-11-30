أمل العفيفي: أمل وعزم وإرادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عظيمة يتجدد فيها الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونستلهم فيها أمجاد الماضي ونهضة الحاضر وإبداع المستقبل في «الخمسين المقبلة»، ونقف بكل إعزاز وتقدير وعرفان للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين نهضوا بالوطن وأسسوا دولة عصرية تحت راية الاتحاد، وتحت هذه الراية تتواصل المنجزات الحضارية والمكتسبات الوطنية.

وقالت: مع الاستعداد للخمسين، نتأمل المنجزات العظيمة خلال نصف قرن مضى، ونتطلع بأمل وعزم وإرادة لمواصلة السير في رحلة التقدم والازدهار.