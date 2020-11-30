مريم المحمود: انتماء وولاء

أبوظبي (الاتحاد)

تقدمت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بأحر آيات التهنئة والتبريك إلى مقام القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقالت: «تتجلى أسمى معاني الانتماء والولاء لوطن أرسى مكانته في كل مواطن المجد والرقي، ونستذكر فيه جهود آبائنا المؤسسين الذين واصلوا الليل بالنهار لاستكمال أسس الاتحاد، مقدمين للعالم دولة فتية شابة، ذات مقومات ورؤى استراتيجية طموحة ساهمت في ربط مشارق العالم بمغاربه، وداعمة لمبادرات التنمية المستدامة ومد جسور الحوار والتعاون لما فيه خير هذه البشرية».