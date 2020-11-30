الكعبي: رفاهية وقيم إنسانية

قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «في غمرة احتفالاتنا باليوم الوطني التاسع والأربعين لاتحاد إماراتنا تأتي مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعفاء أكثر من 1600 مواطن من الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن كواهلهم لينعموا بحياة سعيدة تدفعهم إلى بذل المزيد من العطاء لهذا الوطن المعطاء. إن هذه المكرمة تبرز القيم الإنسانية العظيمة التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسس تاريخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: هي قيم تنبض بالحياة وهي شعور متدفق من الخير الذي لا حدود له، فالحاكم يلوذ المواطن بحماه، وهو ظل الله في الأرض، فهو الذي يظلل المواطن ويكون الحامي له إذا نابته حاجة، وفي ذات الوقت يشعر المواطن بتلك المظلة التي تقيه من متغيرات الحياة، ويشعر أن لديه حاكماً وأباً في الأسرة الإماراتية الكبيرة، ومرجعًا يستند عليه، وإن هذه التلقائية في الشعور والتجاوب مع احتياجات المواطن يجسدها صاحب السمو الوالد القائد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ويؤكدها في المناسبات الوطنية، ليبقى الشعور القوي والرابط المتين الملتصق بتراب دولة الإمارات العربية المتحدة التي يجمعها رابط الاتحاد، ويعينه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - صاحب الرؤية السديدة، ويسانده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكرمه ودقة سؤاله وحرصه على الحياة الكريمة لكل مواطن، فيعيش المواطنون حياة الرفاهية والخير، ويتابع وصول تلك المكرمات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مع الجهات المختلفة، وهذا الحرص من قيادتنا الرشيدة، مثمن ومقدر من الصغير والكبير، والمرأة والرجل، وجميع أطياف المجتمع، فلهم منا الولاء والدعاء.