مواطنو أم القيوين: عطاء بلا حدود للمواطن

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من المواطنين في أم القيوين، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعفاء مواطنين من مديونياتهم جاءت في وقتها لتخفف من تداعيات أزمة فيروس «كوفيد – 19»، التي أثرت اقتصادياً على معظم المواطنين، وتسببت في تعطل مشاريعهم وانخفاض مدخولهم الشهري.

وقال خلفان علي بن صرم، إن إعفاء المواطنين من مديونياتهم تعتبر لمسة إنسانية، تنظر لأوضاع المواطنين، الذين تأثروا بظروف الحياة، وتعثروا عن سداد التزاماتهم المادية تجاه البنوك، لافتاً إلى أن إجراءات القيادة الرشيدة جاءت لتساعد المتعثرين على مواجهة تحديات الحياة، من أجل الاستمرار في بذل العطاء وتقديم الأفضل للوطن ولأسرهم.

وأضاف: أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة أفرحت المواطنين وأسرهم، واستبشروا خيراً بعطاء الله عز وجل واهتمام القيادة الرشيدة بهم، لافتاً إلى أننا نعيش في وطن ينعم بالسعادة والحب والإخلاص المتبادل بين الشعب والحكومة، مما جعل الإمارات تتبوأ مكانة عالية ومتقدمة بين دول العالم.

وثمن سامي أحمد راشد، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسعدت المواطنين الذين تم إعفاؤهم من سداد مديونياتهم، وأسعدت أسرهم وأقاربهم وجميع المواطنين، لأنها خففت عنهم أعباء الحياة والتزاماتهم المادية تجاه البنوك.

وأشار إلى أن عطاءات القيادة الرشيدة، لا تتوقف عند حدود، ولا تتأخر عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

بهجة

وقال سالم حمد العليلي، إن عطاء القيادة الرشيدة يستهدف دوما توفير الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم، لافتاً إلى أن إعفاء المتعثرين جاء في وقته، ليساعدهم على البدء في تكوين حياتهم مرة أخرى بطريقة صحيحة، والاستمرار في العطاء، وبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل.

وأشاد بمشاركة البنوك في مثل هذه المساهمات المجتمعية، التي تسعد قلوب المواطنين، وتعطيهم أملاً مشرقاً في حياة مليئة بالتفاؤل والإخلاص لوطن غالٍ على الجميع.