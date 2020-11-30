مواطنون: توفير الحياة الكريمة وتعزيز الاستقرار

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أشاد مواطنون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإعفاء المواطنين من مديونياتهم.

وأكدوا أن هذه المبادرة التي أعلن عنها صندوق معالجة الديون المتعثرة، تسهم في تعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين المستفيدين من هذه الإجراءات، وتوفر مقومات الاستقرار المعيشي، وتؤكد مدى حرص قيادة دولة الإمارات على متابعة شؤون وقضايا مواطنيها بتقديم الحلول المناسبة.

وقال المواطن خالد النقبي: «التوجيهات السامية من قيادة دولة الإمارات، تأتي للتخفيف على المواطنين المعسرين المشمولين ضمن القرار، وستضمن بذلك توفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم، وستحقق الاستقرار المعيشي التام لكي ينعموا بحياة هادئة».

وأكد أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بمختلف قضايا المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، وتسعى للاطلاع على الجوانب التي تؤرقهم، من خلال سعيها نحو إزاحة كل العقبات لكي يتمتعوا بحياة مستقرة.

وأشاد بما تقدمه دولة الإمارات من إجراءات مختلفة جميعها تصب في مصلحة المواطن، وتلبي احتياجاته المعيشية ليتمتع أبناء الدولة بالرخاء والنعيم، حيث تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي عليهم وعلى أفراد أسرهم ومجتمعهم، ومن شأنها أن تدفع بهم نحو التقدم واستكمال عيشهم على أرض هذه الدولة بكل رخاء.

وقال المواطن راشد إبراهيم بن ربيعة: «إن إعفاء المواطنين المتعثرين تعمل على التخفيف من الحمل والأعباء التي تراكمت على كاهل المواطنين ممن لديهم مديونيات مختلفة، ولم يتمكنوا لظروف معينة من السداد، وستعمل على توفير مقومات وسبل الحياة الرغيدة لهم ولأفراد أسرهم».

وأكد أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ستعمل على تحسين ظروف الحياة لدى المواطنين المشمولين بالقرار، وستعزز لديهم الشعور بالأمان والاستقرار المعيشي والأسري، وهذا ليس غريباً على حكومة وقيادة دولة الإمارات التي تقدم الكثير من المبادرات الموجهة إلى مواطنيها في سبيل إسعادهم.

عادل المزروعي

استقرار

يقول المواطن عادل المزروعي، إن الإجراءات ستنعكس على توفير الاستقرار المعيشي للأفراد المشمولين، وستعمل على تقديم خدمة لأبناء الوطن، وستساهم في حل مشاكلهم المادية التي كانت تؤرقهم في كيفية سداد المديونيات، بالإضافة إلى أنها سترفع المعاناة عن المواطنين المتعثرين بالتحديد من فئة ذوي الدخل المحدود. وأشاد بالدور الذي يقوم به صندوق معالجة الديون في سبيل تسوية أوضاع المتعثرين بالديون، مؤكداً أن هذه الإجراءات هي بداية لحياة جديدة تمكن المشمولين منها إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعيداً عن الانشغال بالديون وكيفية سدادها.