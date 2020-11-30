«التربية» تنهي التدريب التخصصي لـ 2000 معلم معتمد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت وزارة التربية والتعليم أعمال الدورات التدريبية المكثفة لنحو 2000 يشكلون النواة الأولى من المعلمين المعتمدين للتدريب، الذين سيتولون مهام تدريب المعلمين في التخصصات المعتمدة، ومن المقرر أن يتولى المعلمون المدربون تطبيق التدريب التخصصي لـ 25 ألف معلم من معلمي المدارس الحكومية و10 آلاف معلم من معلمي المدارس الخاصة على مستوى الدولة بإجمالي 35 ألف معلم، في بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل لهذا العام.

وتشمل خطة التدريب مناهج «اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والنشيد الوطني والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والكيمياء النووية والإشعاعية»، استعداداً للتدريب التخصصي المقبل، ويتولى أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة، التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية أو المدربون نظرة عملية دقيقة عن التقييم، ويتعرفون أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في التقييم للمواد الدراسية والتخصصات كافة، وتلقى خلالها المشاركون تدريباً مكثفاً في مهارات التدريب المتقدم.

وتناول تدريب الدفعة الأولى مناقشة الموضوعات التخصصية، التي ستقدم في أسبوع التدريب التخصصي القادم عبر منصة إدارة التدريب وعبر Microsoft Teams، كما تم استعراض محاور الورش التدريبية وأهدافها، وشرح مهام الورش التدريبية وكيفية تطبيقها، والجدير بالذكر أنه تم تصميم البرامج التدريبية وفقاً لمعايير نموذج TPACK، من بناء المادة التدريبية ضمن مراحل التصميم وفق ADDIE. والتأكد من مناسبة المادة التدريبية للأنماط المختلفة للمتدربين ومناسبة طبيعة الأنشطة المتضمنة مع الزمن المخصص لها مع مراعاة المستويات المختلفة والخبرات المتنوعة للمتدربين.

وسيعقد التدريب التخصصي المقبل إلكترونياً لجميع المعلمين والتخصصات المستهدفة، وقد حُملت جميع الحقائب على المنصة التدريبية لإدارة التدريب لجميع التخصصات المستهدفة بالإضافة لوجود جلسة تفاعلية على برنامج Microsoft Teams بين المدربين والمعلمين لغايات تنفيذ المهام المصاحبة للحقائب بطريقة تفاعلية، وركز التدريب على الأهمية الخاصة لوثيقة الأخوة الإنسانية وأهمية الأديان في بناء السلام العالمي، والعمل على تنمية قدرات الطلبة في اللغة العربية وبقية التخصصات.

وركزت ورش التدريب الخاصة بمادة التربية الإسلامية على أصول التفسير وتطبيقاته في منهاج التربية الإسلامية، ويهدف تدريب التربية الإسلامية الحلقة الثالثة إلى تزويد المعلم بالكفايات المهارية والتقنية المتعلقة بوثيقة الأخوة الإنسانية، من حيث مفهوم وثيقة الأخوة الإنسانية، وأهمية دور الأديان في بناء السلام العالمي، والاستراتيجيات التقنية في تطبيق محاور الوثيقة، كما يهدف تدريب التربية الإسلامية الحلقة الثالثة إلى تزويد المعلم بالكفايات المهارية والتقنية المتعلقة «بوثيقة الأخوة الإنسانية»، من حيث مفهوم وثيقة الأخوة الإنسانية، أهمية دور الأديان في بناء السلام العالمي، والاستراتيجيات التقنية في تطبيق محاور الوثيقة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق باللغة العربية تناولت ورش التدريب «تذوق النصوص الأدبية بين النقد والتحليل (نقد الشعر) وموجهات تدريس المحادثة»، وكيف يمكنُ تدريسُ مهارة المحادثة من خلال مقرر اللغةِ العربيةِ، كما تضمنُ البرنامجُ التدريبي الحديث عن الانضباط لقواعد الجنس الخِطابي، أو نوعِه وتنمية الثروة اللغوية، وتوظيف معرفة الطلبة باللغة لإنتاج خطاب لغوي منظم وسليم ومؤثر، ويضاف إلى ذلك توظيف الألعابِ التكنولوجيةِ المقدمةِ من منصةِ التعلمِ (نهلة وناهل)، في تنمية قدرات الطلبة إضافة إلى أن البرنامج التدريبي يتناول التحليل والنقد الأدبي، ويعد التحليل والنقد الأدبي غاية في الأهمية.

كما «تناول تدريب اللغة العربية للحلقة الثالثة موضوعين من الموضوعات المحورية في تعلم اللغة ألا وهما الذكاء اللغوي وتذوق النصوص الأدبية بين النقد والتحليل ونقد الشعر بشكل خاص. ويسعى التدريب لتمكين المعلمين من إكساب المتعلمين القدرات اللغوية والتواصلية بفعالية.

وتناولت الورش التدريبية لتدريب مادة الدراسات الاجتماعية للحلقة الأولى ورشتين، الأولى بعنوان الأحداث التاريخية تركزت نتاجاتها في مفهوم الأحداث التاريخية وأهمية استخدامها وعلاقات هذه الأحداث، إلى جانب توضيح دور المعلم في استخدام الأحداث التاريخية في تطبيق أنشطة تفاعلية يستفيد منها الطالب في معرفته لهذه الأحداث، أما الورشة الثانية وعنوانها الطاقة في بلادي، حيث تناولت نتاجاتها مفهوم الطاقة وأشكالها.

كما تلقت الدفعة الأولى من المتدربين دورة تدريبية يتضمن حقيبتين إلكترونيتين تتناول الحقيبة الأولى «برنامج الأداء الآلي والغنائي -النشيد الوطني في دولة الإمارات»، والثاني «برنامج آلات الأوركسترا السيمفوني -الآلات القرعية والقيثارة (HARP)».

مفهوم التواصل الرياضي

تناولت الورشة مفهوم التواصل الرياضي من خلال فيديوهات تعليمية واستطلاع رأي، ثم تطرقت إلى المهارات الرئيسة للتواصل الرياضي من خلال فيديوهات تعليمية تتضمن أنشطة ومهام تطبيقية ودراسة حالة لتوضيح تلك المهارات، واستراتيجيات مقترحة لتنمية مهارات التواصل الرياضي، وعرض العلاقة التفاعلية بين اللغة الطبيعية والرياضيات من خلال فيديوهات توضيحية وإرشادات توعية في منصة التدريب.