فتح باب التسجيل لـ«أبحاث الفضاء» للطلبة الجامعيين

دبي ( الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل للدورة الجديدة من برنامج «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» أحد البرامج الرائدة في تنمية قدرات البحث العلمي ضمن مبادرات جيل الأمل لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

ومن المقرر أن يبدأ هذا البرنامج الصيف المقبل، وهو مُصمّم لتزويد الطلبة الجامعيين الإماراتيين المتخصّصين في مجالات العلوم والهندسة بفرصة لاكتساب خبرة عملية وبحثية في مراكز علوم الفضاء.

وشهد برنامج «أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» في السنوات السابقة مشاركة 31 طالباً إماراتياً من مختلف التخصصات، بما في ذلك هندسة الطيران، والهندسة الكهربائية، والفيزياء، والرياضيات، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الكيميائية، وعلوم البيئة وعلوم الكمبيوتر.

وقال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: «يتيح برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين فرصة فريدة أمام الشباب الإماراتي لخوض تجربة علمية لصقل قدراتهم ومهاراتهم».

وتبدأ عملية التقديم للانضمام إلى البرنامج في ديسمبر 2020، وتنتهي في يناير 2021. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في صيف 2021، وسيستمر لفترة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع.