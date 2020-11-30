31 دراسة حول «كورونا» بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أنجزت جامعة الإمارات 31 دراسة بحثية تتعلق بجائحة «كوفيد 19»، شارك فيها باحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وركزت الدراسات على عددٍ من الموضوعات البحثية، مثل: النمذجة الرياضية لـ«كوفيد - 19» في أبوظبي والذي تم بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، اتخاذ القرار بشأن إدارة والتعامل مع حالات «كوفيد - 19» باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطوير نموذج محاكاة انتشار الوباء، تقييم الخطر العالمي لجائحة «كورونا»، تحليل البيانات والنمذجة لجائحة «كورونا» في الإمارات العربية المتحدة، وغيرها.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، إلى أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة قاموا بنشر 21 ورقة علمية عن «كوفيد - 19» في المجلات العلمية العالمية منذ بدء انتشار «الجائحة».