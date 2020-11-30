«دفاع مدني أبوظبي» ترفع درجة الاستعداد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزية إداراتها ونقاطها المنتشرة في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة لاستقبال اليوم الوطني 49، وذلك برفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال أسبوع اليوم الوطني.

وبهذه المناسبة، رفع العميد محمد إبراهيم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة حلول اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات بمزيد من الرفعة والأمن والاستقرار والرخاء.

وقال العميد محمد إبراهيم العامري: إن هيئة أبوظبي للدفاع المدني اعتمدت حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال اليوم الوطني، تتمثل في توجيه كافة إدارات هيئة أبوظبي للدفاع المدني على مستوى الإمارة، برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات، للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات العامة والخاصة، إضافة إلى عمل زيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني في كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال اليوم الوطني وفق برامج معدة مسبقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وذلك ضمن استراتيجية هيئة أبوظبي للدفاع المدني الهادفة للارتقاء بمنظومة الدفاع المدني، الأمر الذي يعزز من جهود الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، وأكد أن تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة المجتمعية الحقيقية والفاعلة، مما يسهم في الهيئة بمهامها على أكمل وجه.

وقال العامري: نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم أجمع بسبب أزمة وجائحة فيروس كوفيد 19، قمنا بإعداد برنامج توعوي موجه لأفراد المجتمع بمختلف شرائحه وجنسياته المختلفة، بحيث يتم تنفيذه عن بُعد عبر موقع الهيئة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، والتي تشتمل على إسداء سلسلة من النصائح والإرشادات التوعوية، لتفادي تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

مخاطر

حذر مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال الاحتفال باليوم الوطني، مشيراً إلى أن اللهو بالألعاب النارية قد ينتج عنه اشتعال الحرائق، مما يتسبب في أضرار بليغة على مستخدميها، والتي قد تصل إلى بتر الأصابع وتهتك أنسجة العين وحروق بالجسم وحدوث تشوهات، داعياً الأسر والأهالي إلى مراقبة أبنائهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها.