تكثيف الدوريات المرورية بدبي

دبي (الاتحاد)

دعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ(49)، مؤكداً أن اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المُخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور ستكثف من تواجدها الميداني خلال إجازة اليوم الوطني الـ(49) في كافة مناطق الإمارة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير، بالإضافة إلى رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس «كورونا».