عبدالله بن زايد ووزير خارجية سويسرا يبحثان تطوير التعاون المشترك

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي إينياتسيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، منها التعليم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي إينياتسيو كاسيس، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وسويسرا، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما. وهنأ معالي وزير الخارجية السويسري سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.