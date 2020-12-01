عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي السيد محمد حنيف أتمر، وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية.

جرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات الصداقة، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها التعاون في المجال اللوجستي، والأمن الغذائي.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي السيد محمد حنيف أتمر، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقتها الثنائية مع أفغانستان، وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وهنأ معالي السيد محمد حنيف أتمر، سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة ويوم الشهيد، مشيداً بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات، والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.